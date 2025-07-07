В компании связывают это со старением троллейбусного парка и введением бескондукторной системы оплаты.

Во «Владимирпассажиртранс» сообщили о снижении числа пассажиров троллейбусов на 2 миллиона в 2024 году. Если в 2023 году было перевезено 14,1 млн человек, то в прошлом году – 12,3 млн. В компании связывают это со старением троллейбусного парка и введением бескондукторной системы оплаты.Однако, общий пассажиропоток предприятия вырос до 43,6 млн благодаря увеличению числа автобусных маршрутов с 15 до 23.Автобусы компенсировали снижение популярности троллейбусов.