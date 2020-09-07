В странной квартире обнаружили 14 животных, заколоченных в ящики.

Эту историю можно назвать трагической. Как сообщает группа вконтакте , волонтерам удалось спасти из квартиры живодера 14 собак. Они узнали, что в доме 3 на улице 50 лет Октября живет человек, который, скорее всего, психически нездоров. Как говорят местные жители, он в своей квартире убивает животных и проводит странные ритуалы. Разговоры с ним ни к чему не привели, и волонтеры обратились в полицию и администрацию. Когда удалось открыть квартиру, волонтеры обнаружили собак, которые были заколочены в деревянные ящики. Ужасная картина дополнялась ножами и цепями, развешанными по стенам. Волонтеры предполагают, что мужчина совершал жертвоприношения и, возможно, убил не один десяток животных. Кстати, все 14 найденных собаки оказались рыжими, видимо, это имело значение для обитателя страшной квартиры. Теперь этот случай будет рассматриваться в суде, хозяин жилья пройдет психологическую экспертизу.