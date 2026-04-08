Специалисты «Центра управления городскими дорогами» ежедневно следят за состоянием систем освещения во Владимире. Особое внимание уделяется территориям, где располагаются социальные

Специалисты «Центра управления городскими дорогами» ежедневно следят за состоянием систем освещения во Владимире. Особое внимание уделяется территориям, где располагаются социальные объекты: детские сады, школы, больницы. Сегодня сотрудники «ЦУГД» заменили две опоры уличного освещения возле «Детской городской поликлиники №1» на Студёной горе. Для улучшения освещения городских улиц и безопасности дорожного движения ведётся ежедневный мониторинг выходящих из