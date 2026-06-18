Соревнования пройдут в этом году в десятый раз. Участников соберут на городском пляже реки Клязьмы в областном центре. Их ждёт трасса протяжённостью 6 километров с более чем 20 препятствиями.

Соревнования пройдут в этом году в десятый раз. Участников соберут на городском пляже реки Клязьмы в областном центре. Их ждёт трасса протяжённостью 6 километров с более чем 20 препятствиями. В программе – индивидуальные, парные и командные старты, отдельные забеги для детей и подростков. За десять лет проект «Игры патриотов» стал одним из самых масштабных спортивных