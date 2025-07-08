Энергетики «Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение складского комплекса Объединенной компании Wildberries и Russ в центральной части Владимирской области. Запуск логистического центра будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.
Энергетики «Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение складского комплекса Объединенной компании Wildberries и Russ в центральной части Владимирской области. Запуск логистического центра будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.
Маркетплейсу выдано из сети 3 МВт мощности. В рамках проекта энергетики построили около 14 км воздушных и кабельных линий электропередачи, установили две трансформаторные подстанции 10 кВ. Электроснабжение предусмотрено по второй категории надежности, что позволит при необходимости перейти на резервную линию питания.
В настоящее время компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди. Общая площадь объекта составит 175 000 кв. м, вместимость — более 120 млн единиц товаров. На складе установлены автоматические сортировочные системы, позволяющие в несколько раз быстрее обрабатывать товары.
Ранее «Россети» обеспечили мощностью другие логистические проекты – новый комплекс Wildberries и Russ под Пензой, распределительный центр Ozon под Тюменью.