Энергетики «Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение складского комплекса Объединенной компании Wildberries и Russ в центральной части Владимирской области. Запуск логистического центра будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение складского комплекса Объединенной компании Wildberries и Russ в центральной части Владимирской области. Запуск логистического центра будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.Маркетплейсу выдано из сети 3 МВт мощности. В рамках проекта энергетики построили около 14 км воздушных и кабельных линий электропередачи, установили две трансформаторные подстанции 10 кВ. Электроснабжение предусмотрено по второй категории надежности, что позволит при необходимости перейти на резервную линию питания.В настоящее время компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди. Общая площадь объекта составит 175 000 кв. м, вместимость — более 120 млн единиц товаров. На складе установлены автоматические сортировочные системы, позволяющие в несколько раз быстрее обрабатывать товары.Ранее «Россети» обеспечили мощностью другие логистические проекты – новый комплекс Wildberries и Russ под Пензой, распределительный центр Ozon под Тюменью.