Во Владимире стартовал новый социальный проект — «Мастерская семейных отношений», он направлен на поддержку молодых семей и укрепление традиционных ценностей. На первой встрече были пары

Во Владимире стартовал новый социальный проект — «Мастерская семейных отношений», он направлен на поддержку молодых семей и укрепление традиционных ценностей. На первой встрече были пары и семьи из числа студентов. Юлия и Данила, которые сейчас учатся на первом курсе магистратуры, поженились год назад, только окончив бакалавриат. Сначала они не были заинтересованы в официальном браке, а