8 июля в 11:30 парк Пушкина станет главной точкой праздника.

Администрация Владимирской области риглашает владимирцев и гостей принять участие в масштабном и красивом празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, сохранение традиций и поддержку института семьи.Праздник состоится 8 июля в 11:30 на Пушкинском бульваре, в парке имени А.С. Пушкина.В программе большого семейного торжества запланированы:• Праздничное шествие — торжественный парад семей города.• Яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов.• Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.• Ярмарка ремесленников и владимирских мастеров.