Заболеваемость ОРВИ во Владимирской области снизилась на 2,1%.

На 27‑й неделе с 29.06.2026 по 05.07.2026 во Владимирской области зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ на 2,1 % по сравнению с предыдущей неделей. За этот период за медпомощью из‑за респираторных симптомов обратились 3 563 человека, в том числе 903 — в городе Владимире. Снижение отмечено во всех возрастных группах, кроме детей 3–6 лет.Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провела 473 исследования для мониторинга вирусов. У пациентов выявили вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, бокавирусы, РС‑вирусы. При этом случаев коронавирусной инфекции за неделю не зарегистрировано.Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики: обращаться к врачу при симптомах болезни, мыть руки не менее 20 секунд, использовать маски в людных местах, избегать контактов с заболевшими, чаще проветривать помещения. Соблюдение этих правил и своевременная вакцинация помогают минимизировать риск заражения.