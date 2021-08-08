08.08.2021

2021-08-08 16:05:04

В День музыкантов владимирцы услышат как звучат песни 16-ого века

8 августа - День музыканта. И в честь этого познакомим вас с владимирским мультиинструменталистом. Дмитрию Черевко подвластны все инструменты эпохи Возрождения. Сегодня увлеченный музыкант готовит совместный альбом с Натальей Дубровской - солисткой вокального ансамбля "Аве Мария" из Москвы. Как в наши дни звучат песни 16 века? - смотрим и слушаем с Анастасией Сахаровой.



Ренессансная гитара и перкуссионный инструмент, на котором в старину девушки аккомпанировали себе. Это первый дуэт Натальи Дубровской и Дмитрия Черевко. Музыка посвящена испанским евреям - сефардам. Затем музыкант и вокалистка решили записать совместный альбом, посвященный уже музыке Франции -16 ренессансного века. Тогда французский двор становится одним из лучших в Западной Европе. Дмитрий Черевко, музыкант: «Французская ренессансная гитара - прославилась благодаря королю Генриху 2. Он полюбил этот инструмент и играл на нем. А от него уже пошли круги по воде, все стали играть на этом инструменте».



Виоэла - еще один старинный щипковый инструмент эпохи Возрождения. Дмитрий играет на реплике, выполненной современными мастерами. И "голос" виоэлы полностью отражает дух той эпохи. Вторят ей и слова песни. Дмитрий Черевко, музыкант: «Песни, посвященные религиозной тематике, и абсолютно светской. И много танцевальной музыки. Потому что надо понимать, что 16 век- время массового любительского музицирования в Европе».



Имена авторов слов и музыки почти не сохранилось. Их создатель - народ, рассказывает Дмитрий. Манера пения тоже уникальная. В старинной французской песне почти нет вибрато. Не нужна особенная сила голоса - он не должен перебивать инструмент. Хотя и слова важны. Наталья языка не изучала, поэтому признается - было непросто вжиться в образ француженки, жившей пять веков назад. Наталья Дубровская, солистка вокального ансамбля Аве Мария: «Конечно, опыт у меня пения на французском языке был, но это очень интересный момент, когда, не зная языка, нужно войти в эту энергетику языка. Чтобы петь, как будто ты понимаешь».



В этих песнях много переживаний - это в целом присуще французской культуре. Баллада о юной девушке с благородным сердцем, которую насильно отдали в монастырь и она ждет смерти как избавления. Есть песни шуточные, даже с пометкой "18+".



Есть и вечные. О человеке и его месте в мире. Наталья Дубровская, солистка вокального ансамбля Аве Мария: «Изображать, что он доволен жизнью, счастлив , что у него все хорошо, чо его волнуют только развлечения. Но на самом деле он понимает, что любовь в жизни - это главное. И любовь побеждает».



Наталья и Дмитрий уверены: слушатель поймет. Ведь музыка - сама по себе язык. Язык интернациональный. Понятный в любой точке мира.



Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.



Кстати, сегодня в церкви святого Розария Пресвятой девы Марии во Владимире ренессансную гитару можно услышать и увидеть воочию. Не пропустите!



