Такое решение приняла комиссия по организации пассажирских перевозок.

С 16 августа во Владимире изменится маршрут троллейбуса № 5. Он будет продлен и теперь станет следовать от Вокзальной площади до улицы 3-я Кольцевая.Такое решение комиссия по организации пассажирских перевозок. На обновленном маршруте будут курсировать троллейбусы с увеличенным автономным ходом.Троллейбус № 5 пройдет через следующие ключевые точки: Вокзальная площадь — Соборная площадь — Золотые ворота — Студёная гора — Площадь Победы — Улица Верхняя Дуброва — Парк «Дружба» — Улица 3-я Кольцевая.