По традиции гости вручили ребятам сладкие гостинцы и игрушки.
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МВД побывали в гостях у ребят из социально-реабилитационного центра, в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Встреча состоялась на улице. Стражи порядка поздравили ребят с Новым годом, пожелали воспитанникам хорошего настроения, исполнения всех желаний и успехов в учебе», - добавили в УМВД по региону.
Полицейские провели профилактические беседы, напомнив о важности соблюдения правил личной безопасности на улице и в быту.
По традиции гости вручили ребятам сладкие гостинцы и игрушки.