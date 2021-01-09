По традиции гости вручили ребятам сладкие гостинцы и игрушки.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МВД побывали в гостях у ребят из социально-реабилитационного центра, в посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Встреча состоялась на улице. Стражи порядка поздравили ребят с Новым годом, пожелали воспитанникам хорошего настроения, исполнения всех желаний и успехов в учебе», - добавили в УМВД по региону.Полицейские провели профилактические беседы, напомнив о важности соблюдения правил личной безопасности на улице и в быту.По традиции гости вручили ребятам сладкие гостинцы и игрушки.