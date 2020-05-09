09.05.2020

2020-05-09 14:00:05

Во Владимирской области суды могут возобновить работу в прежнем режиме

Глава Администрации Владимирской области внесены новые изменения в указ о "О введении режима повышенной готовности". В соответствии с ними ограничения, установленные пунктом об обязанности граждан, проживающих или временно находящихся на территории Владимирской области, не покидать места проживания, теперь не распространяются на деятельность органов Министерства обороны Российской Федерации, нотариусов и адвокатов. Возможно, такие послабления связаны с тем, что суды с 12 мая начнут возвращаться к обычному режиму работы. Так пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в судебной системе. Источник утверждает: эта информация содержится в письме, которое Судебный департамент при Верховном суде РФ разослал 7 мая российским судам:



"Предлагается, начиная с 12 мая 2020 года, осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указаной инфекцией", говорится в письме.

В письме рекомендует проводить судебные заседания с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Работники и граждане должны будут присутствовать на заседаниях в масках и, где это необходимо, в перчатках, а также рассаживаться в зале на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Напомним, ранее ограничения не распространялись на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.