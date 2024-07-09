В Меленковском районе неизвестные незаконно рубят лес. В Меленковском районе по материалам...

В Меленковском районе неизвестные незаконно рубят лес.В Меленковском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса.Оказалось, что грубо нарушаются требований законодательства. Например, в Тургеневском участковом лесничестве (урочище СПК «Дмитриевы Горы») неизвестными производилась незаконная рубка лесных насаждений - «сырорастущих деревьев породы сосна».В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что в итоге ущерб превысил 40 тысяч рублей.Все материалы проверки были направлены прокурором в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. И в данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка»).Расследования уголовного дела взято прокуратурой района на контроль.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области