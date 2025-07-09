Поздравили супругов, которые долгие годы хранят тепло домашнего очага и воспитывают детей.

Во Владимире 8 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В областном дворце чествовали супружеские пары, прожившие вместе долгие годы, воспитывающие детей и сохраняющие тепло семейного очага.По информации пресс-службы регионального ведомства, церемонию открыл глава области. К поздравлениям присоединились представители духовенства, общественных организаций и начальник областного УМВД, генерал-майор полиции Валерий Медведев.Награды получили супруги, прожившие вместе много лет, многодетные родители, опекуны, а также семьи, чьи дети выбрали путь военной службы. Среди награжденных – полицейские Виктор и Юлия Тарасовы, удостоенные почетного знака «Родительская слава Земли Владимирской». Супруги работают в отделе МВД по Камешковскому району: Виктор – оперуполномоченный уголовного розыска, Юлия – юрисконсульт. Они являются продолжателями династии сотрудников органов внутренних дел и воспитывают пятерых детей: Викторию, Веронику, Владислава, Вениамина и Василия. Семья Тарасовых уже 14 лет успешно совмещает нелегкую службу с заботой о доме, являясь образцом взаимопомощи и преданности для окружающих.