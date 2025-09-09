Новый год у товарища Сталина. Сталин встает и говорит:
- Что-то нэвэсело, товарыщи. Давайтэ ыграть в ыгру.
Все, зная харрактер товарища Сталина, соглашаються. А Сталин говорит:
- Будем ыграть так. Вот, товарыщ Бэрия, на какую букву ваша фамылыя?
- на букву ""Б"", товаришь Сталин.
- Правыльна! И бэзымянный палэц тоже на ""Б"". Отрэжим товарыщу бэзымянный палэц.
Отрезали.
- А на какую букву ваша вамылыя, товарыщ Молотов?
- На ""М"", товарищ Сталин.
- Правильна! И мызынэц тоже на ""М"". Отрэжим товарыщу мызынец. А что это товарыщ Хрущев такой бледный?
еще анекдот!