В течение ближайших 2 лет на территории Владимирской городской агломерации будет модернизирован 31 светофорный объект. Речь идет о внедрении «умной» транспортной системы. Об этом рассказали

В течение ближайших 2 лет на территории Владимирской городской агломерации будет модернизирован 31 светофорный объект. Речь идет о внедрении «умной» транспортной системы. Об этом рассказали в Центре безопасности дорожного движения региона. Сейчас уже модернизировано 33 светофорных объекта Владимира, на которых установлены современные адаптивные дорожные контроллеры и около сотни транспортных видеодетекторов, а также 1 автоматическая дорожная