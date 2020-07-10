Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела о краже денежных средств. Жителю Владимира предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.В ходе предварительного следствия установлено, что 21-летний обвиняемый совершил кражу в Ковровском районе в январе текущего года. Фигурант приехал на базу отдыха, чтобы отметить праздники. Молодой человек зашел в соседней дом, в котором незнакомая ему компания отмечала День рождения своего приятеля. Воспользовавшись тем, что на первом этаже никого не было, обвиняемый совершил кражу 25 тысяч рублей из подарочного пакета, которые принадлежали имениннику. Также он совершил кражу денег из кошелька и кармана куртки, принадлежащих гостям. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.В ходе следствия ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.