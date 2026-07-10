Суздаль на неделю станет главным музыкальным центром страны.

Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева стартует в Суздале. В программе — выступления прославленных оркестров, звезд мировой сцены и перспективных молодых исполнителей.Площадками фестиваля станут три локации:стадион «Спартак» — концерты пройдут 10 и 11 июля;Суздальский кремль — программа запланирована на 12–19 июля;суздальское «Зарядье» у Торговых рядов — выступления состоятся 16–18 июля.Торжественное открытие фестиваля намечено на 12 июля, начало в 19:00. На сцене музейного комплекса «Кремль» выступят Денис Мацуев и Александр Сладковский.Зрителям фестиваля доступна особая привилегия: бесплатный вход в Суздальский кремль. Чтобы воспользоваться предложением, нужно предъявить билет на любой концерт и оформить Единый бесплатный билет. Он дает право посетить экспозиции Архиерейских палат и Богородице‑Рождественского собора. Посетить выставки можно до 13:00.