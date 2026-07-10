Минувшей ночью на областной центр обрушились сильный ветер, ливни и грозы. Эпичные кадры разбушевавшейся стихии заполнили соцсети. На текущий момент зафиксировано несколько случаев

Минувшей ночью на областной центр обрушились сильный ветер, ливни и грозы. Эпичные кадры разбушевавшейся стихии заполнили соцсети. На текущий момент зафиксировано несколько случаев падения деревьев и повреждений линий электропередач, сообщил в своих соцсетях глава города Владимира Сергей Волков. Оперативно устранены перебои с электроснабжением на ул. Ноябрьской, Совхоз Вышка и в микрорайоне Оргтруд. Проведены работы по