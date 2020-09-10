Сбывать их собирались через Интернет на территории Центрального Федерального округа. В частном домовладении одной из деревень Александровского района правоохранители обнаружили

Сбывать их собирались через Интернет на территории Центрального Федерального округа. В частном домовладении одной из деревень Александровского района правоохранители обнаружили оборудование, упаковочные материалы и свыше 180 различных ёмкостей с прекУрсорами для приготовления синтетических наркотиков. Здесь же полицейскими изъят полимерный пакет с готовым к употреблению мефедрОном. Общая масса запрещенного вещества превысила 500 граммов — это тысяча