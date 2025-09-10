Прокуратура Александрова направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого в мошенничестве против пожилых людей. Молодой человек участвовал в
<a href="https://33live.ru/novosti/10-09-2025-v-aleksandrove-20-letnij-kurer-moshennik-predstanet-pered-sudom-za-obman-pensionerov-na-krupnuyu-summu.html" target="_blank">В Александрове 20-летний курьер-мошенник предстанет перед судом за обман пенсионеров на крупную сумму</a> - Прокуратура Александрова направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого в мошенничестве против пожилых людей. Молодой человек участвовал в
[url=https://33live.ru/novosti/10-09-2025-v-aleksandrove-20-letnij-kurer-moshennik-predstanet-pered-sudom-za-obman-pensionerov-na-krupnuyu-summu.html]В Александрове 20-летний курьер-мошенник предстанет перед судом за обман пенсионеров на крупную сумму[/url] - Прокуратура Александрова направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого в мошенничестве против пожилых людей. Молодой человек участвовал в