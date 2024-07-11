Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Во Владимире застройщика «Дуброва парк-2» признали банкротом. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.Банкротство позволит запустить механизмы восстановления прав обманутых дольщиков. Сейчас в жилом комплексе три проблемных комплекса в разной степени готовности — 1, 4 и 5. Последнее здание находится в начальной стадии строительства.Застройщик не ведет работы с 2021 года.«По получении судебного решения состоится встреча с дольщиками, на которой расскажем о перспективах и наших дальнейших шагах», — уточнил Авдеев.Процесс будет небыстрым, но власти помогут людям в ЖК.