Больше 140 миллионов рублей «подарили» мошенникам жители Владимирской области за первый месяц лета. Об этом сообщили региональные полицейские. И это только те случаи, на которые обманутые

Больше 140 миллионов рублей «подарили» мошенникам жители Владимирской области за первый месяц лета. Об этом сообщили региональные полицейские. И это только те случаи, на которые обманутые мошенниками жители написали заявления правоохранителям. Всего таких приняли 167. Например, в конце июня в один день в полицию обратились как минимум двое. 20-летний житель областного центра сообщил, что неизвестные