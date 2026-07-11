Во Владимирской области ввели денежные выплаты для резервистов, которые уничтожили вражеские беспилотники. За каждый сбитый дрон бойцы будут получать по 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в

Во Владимирской области ввели денежные выплаты для резервистов, которые уничтожили вражеские беспилотники. За каждый сбитый дрон бойцы будут получать по 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. Из пресс-релиза облправительства Губернатор Александр Авдеев указом № 107 от 9 июля 2026 года утвердил порядок предоставления за счёт средств областного бюджета денежной выплаты за уничтоженные