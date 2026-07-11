В разгар купального сезона сотрудники МЧС просят жителей не забывать о простых, но важных правилах поведения на воде. Отдых у водоёмов принесёт только радость, если подходить к нему с умом.

В разгар купального сезона сотрудники МЧС просят жителей не забывать о простых, но важных правилах поведения на воде. Отдых у водоёмов принесёт только радость, если подходить к нему с умом. Оптимальное время для купания — утро или вечер, когда солнце уже не такое активное. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, воздуха — около