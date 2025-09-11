Всероссийский конкурс проводится в пятнадцатый раз. Первый этап продлится до 20 сентября в формате онлайн-голосования. Территориальные органы внутренних дел уже представили своих лучших

Всероссийский конкурс проводится в пятнадцатый раз. Первый этап продлится до 20 сентября в формате онлайн-голосования. Территориальные органы внутренних дел уже представили своих лучших кандидатов. С анкетами участников первого этапа конкурса можно познакомиться на сайте УМВД России по Владимирской области. Здесь же будут размещены итоги онлайн-голосования. Победители первого этапа конкурса поборются за звание «Лучшего участкового уполномоченного