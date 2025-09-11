Министерство культуры Владимирской области принимает документы на соискание премии в области литературы имени С.К. Никитина. Премия присуждается писателям, поэтам, драматургам и

Министерство культуры Владимирской области принимает документы на соискание премии в области литературы имени С.К. Никитина. Премия присуждается писателям, поэтам, драматургам и литературным критикам. Об этом сообщили в облправительстве. Кандидатов могут выдвигать органы исполнительной власти, местные администрации, региональные организации, областные отделения творческих союзов и общественные объединения. Из пресс-релиза правительства области В конкурсную комиссию направляются следующие документы: