Появились новые подробности в смерти Алексея Леонова. Стало известно, что перед кончиной его затравили в социальных сетях.
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2019-legendarnogo-kosmonavta-leonova-zatravili-pered-smertyu.html" target="_blank">Легендарного космонавта Леонова затравили перед смертью</a> - Появились новые подробности в смерти Алексея Леонова. Стало известно, что перед кончиной его затравили в социальных сетях.
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2019-legendarnogo-kosmonavta-leonova-zatravili-pered-smertyu.html]Легендарного космонавта Леонова затравили перед смертью[/url] - Появились новые подробности в смерти Алексея Леонова. Стало известно, что перед кончиной его затравили в социальных сетях.