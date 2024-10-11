Планируется, что завтра, 12 октября, система будет заполнена теплоносителем, и подача тепла и горячей воды будет возобновлена.

В Муроме Владимирской области в котельной №1 теплоснабжающей организации «Владимиртеплогаз» обнаружена утечка теплоносителя. Специалисты провели раскопки и устраняли дефект трубопровода в течение вчерашнего дня, в результате чего временно отключили горячую воду и тепло. Подача остановлена в домах на 34 улицах.Несмотря на проведенные летом гидравлические испытания, дефект проявил себя позже, что, по словам представителей «Владимиртеплогаза», является следствием высокого износа инфраструктуры. Работы на поврежденном участке продолжаются. Планируется, что завтра, 12 октября, система будет заполнена теплоносителем, и подача тепла и горячей воды будет возобновлена.Напомним, ранее мы писали, что