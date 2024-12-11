С января по октябрь 2024 года в регионе было раскрыто 73 коррупционных преступления.

Согласно данным пресс-службы Следственного комитета России по Владимирской области, с января по октябрь 2024 года было раскрыто 73 коррупционных преступления. Материалы по 48 уголовным делам в отношении 51 лица переданы в суды.Следователи особо выделяют, что среди 73 дел 27 связаны с взяточничеством, 16 с мошенничеством с использованием служебного положения, 16 — с коммерческими подкупами, и 6 — с злоупотреблением должностными полномочиями. В 27 случаях преступления совершались в крупном и особо крупном размере.На имущество обвиняемых наложен арест на сумму почти 260 миллионов рублей.