Это уже не первая партия чебурашек. Мастерица из Гороховца Светлана Фурманова вяжет игрушки для солдат, чтобы порадовать их к Новому году. Женщина работает в гороховецкой газете «Новая

Это уже не первая партия чебурашек. Мастерица из Гороховца Светлана Фурманова вяжет игрушки для солдат, чтобы порадовать их к Новому году. Женщина работает в гороховецкой газете «Новая жизнь». Чебурашек она вяжет по вечерам, чтобы успеть сделать побольше к празднику. Мультяшный персонаж – настоящий символ детства и дома. Маленький Чебурашка помещается в рюкзак, военнослужащие берут его