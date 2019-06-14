Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежнева
не смогла сдержать эмоций.
Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежнева
не смогла сдержать эмоций.
В личном микроблоге знаменитость опубликовала фрагмент
своего нового клипа на песню "Я не святая". Ниже Вера Брежнева обратилась к
поклонникам.
Певица попросила не смешивать ее реальную жизнь и образ,
который она создает на экране, а если конкретно, в новом музыкальном ролике.
Звезда намекнула, что обычно она не ходит полуголой по улицам, поэтому поборники нравственности могут расслабиться.
"Ты понимаешь, тут такое дело... 🤪
фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни 😂
поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно 🤪
Ну, или посмотрите уже клип 🙌🏻😉 и
напомню, что еще #яжемать , мне 37 , и муж есть 🙈 полный букет для
негодования 💣(Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",
– отметила .
Напомним,
над головой вокалистки сгустились тучи после того, как она выложила в
микроблоге кадры со съемок нового клипа. Знаменитость запечатлена в "развратном"
по мнению интернет-обывателей виде. облачена в боди с пайетками и
кожаную куртку.