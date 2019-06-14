Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежнева не смогла сдержать эмоций.

Певица отреагировала на нападки недоброжелателей. Вера Брежневане смогла сдержать эмоций.В личном микроблоге знаменитость опубликовала фрагментсвоего нового клипа на песню "Я не святая". Ниже Вера Брежнева обратилась кпоклонникам.Певица попросила не смешивать ее реальную жизнь и образ,который она создает на экране, а если конкретно, в новом музыкальном ролике.Звезда намекнула, что обычно она не ходит полуголой по улицам, поэтому поборники нравственности могут расслабиться."Ты понимаешь, тут такое дело... 🤪фото в предыдущем посте – из клипа, а не из жизни 😂поэтому все моралисты и пуритане могут спать спокойно 🤪Ну, или посмотрите уже клип 🙌🏻😉 инапомню, что еще #яжемать , мне 37 , и муж есть 🙈 полный букет длянегодования 💣(Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– отметила .Напомним,над головой вокалистки сгустились тучи после того, как она выложила вмикроблоге кадры со съемок нового клипа. Знаменитость запечатлена в "развратном"по мнению интернет-обывателей виде. облачена в боди с пайетками икожаную куртку.