14 августа Алене Свиридовой исполняется 60 лет. В этот день артистку поздравляют не только многочисленные поклонники и близкие, но и двое взрослых сыновей.

14 августа Алене Свиридовой исполняется 60 лет. В этот день артистку поздравляют не только многочисленные поклонники и близкие, но и двое взрослых сыновей.Творческая биография Алены Свиридовой была и остается очень насыщенной. То же можно сказать и о ее личной жизни. Исполнительница хита "Розовый фламинго" дважды выходила замуж, крутила яркие романы и обрела счастье с молодым бизнесменом Давидом Варданяном. Кроме того, певица воспитала двоих замечательных сыновей. Наследники Свиридовой выросли, стали самостоятельными людьми и выбрали разные пути в жизни.Старшего наследника Алена родила в первом браке. С будущим супругом, химиком Сергеем Свиридовым, звезда познакомилась еще в студенческие годы. Мужчина оказался старше ее на восемь лет, но разница в возрасте влюбленным нисколько не мешала. Певица вышла за любимого замуж, взяла его фамилию, под которой в последующем и прославилась, и забеременела на четвертом курсе. В 1983 году в семье родился сын Василий.Семейная жизнь и материнство давались молодой Свиридовой нелегко. Она мечтала о головокружительной карьере и не была готова справляться с многочисленными бытовыми трудностями. Брак рухнул через несколько лет, когда Алена увлеклась другим мужчиной и ушла от мужа. По признанию звезды, она винит себя за этот поступок. Но еще больше певице стыдно за то, что в молодости она на несколько лет бросила сына.Когда наследнику было восемь лет, артистку пригласили заняться сольной карьерой в Москве. Ребенка Алена смогла забрать лишь через четыре года. К счастью, на отношения родственников это не повлияло. Василий смог понять поступок матери и не стал держать на нее обиду. Сейчас, в свои 39 лет, старший сын Свиридовой живет в Канаде, куда перебрался также его отец, и работает программистом. Он поддерживает теплые отношения как с мамой, так и с младшим братом.Второго наследника, Григория, артистка родила уже в 41 год. Отцом ребенка звезды стал молодой манекенщик Дмитрий Мирошниченко. Примечательно, что возлюбленный был младше Алены на 20 лет и оказался ровесником ее старшего сына. Певица отдавала себе отчет, что эти отношения не продлятся долго, тем не менее семья просуществовала несколько лет. Союз рухнул в 2007-м, когда Грише было три года.С появлением второго сына Свиридовой удалось стать образцовой матерью. Знаменитость проводила с наследником много времени и ответственно подходила к вопросу его воспитания. Григорий окончил обучение в кадетском корпусе и решил поступать в театральный вуз. По словам артистки, юноша уже самостоятельно зарабатывает на жизнь и.