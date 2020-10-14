Губернатор подписал Указ о введении дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

С 15 октября дополнительные карантинные меры вводятся в Геронтологическом центре «Ветеран» (отделение в мкр. Красный Октябрь г.Киржач), Гусевском психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский». С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели перейдут дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Мурома», Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. Балакирево и с.Бакшеево), Жереховский психоневрологический интернат, Собинский психоневрологический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.Департаменту социальной защиты населения области поручено обеспечить:– достаточное для своевременного и качественного ухода за получателями услуг количество персонала в каждой смене в течение всего периода работы указанных учреждений в закрытом круглосуточном режиме;– материальное обеспечение круглосуточного пребывания работников, включая расходы на организацию их бесплатного питания, обустройство мест для сна, отдыха и приёма пищи;– выплаты работникам учреждений заработной платы в повышенном размере, в том числе предусмотреть установление надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 20 тыс. рублей за 14 дней работы в закрытом круглосуточном режиме за счёт средств областного бюджета;– выплаты стимулирующего характера работникам учреждений за счёт средств федерального бюджета от 10000 до 60000 рублей в зависимости от квалификации работника.В течение всего периода работы в закрытом круглосуточном режиме будет организовано постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников учреждений, в том числе при необходимости будут привлекаться узкие специалисты. Сообщили в пресс-службе белого дома.