В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Ему грозит реальный срок.

В Киржаче осудят 64-летнего жителя Балашихи, который в пьяной ссоре разнёс соседу голову молотком. Он нанёс обидчику 18 ударов по голове и лицу, а также 9 по спине.Вечером 27 июня в садовом товариществе Киржачского района между двумя пьяными знакомыми мужчинами произошла ссора. Один из них взялся за молоток и убил оппонента.«Смерть наступила на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в районный суд», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.