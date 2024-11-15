Начав службу рядовым, Алексей подписал контракт перед началом СВО и за 11 лет добился звания лейтенанта.

Лейтенант ВДВ Алексей Гурьев, уроженец Юрьев-Польского района Владимирской области удостоен медали «За отвагу» за проявленную доблесть на СВО. Это уже его вторая награда: ранее он получил медаль «За храбрость» 2 степени. Об этом пишет журналист Сергей Трубкин.Начав службу рядовым, Алексей подписал контракт перед началом СВО и за 11 лет добился звания лейтенанта, которое получил досрочно в июне этого года. Он активно участвует в боевых операциях, выполняя задачи на передовой. Награждение прошло в полевых условиях с участием командиров.Напомним, ранее мы писали, что