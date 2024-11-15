В Кубке КВН Владимирской области приняли участие 13 команд А победителем (впервые!) сборная...

В Кубке КВН Владимирской области приняли участие 13 командА победителем (впервые!) сборная средне-специального учебного заведения - музыкального колледжа имени Бородина, команда с музыкальным названием "Могучая кучка". Ей же достался и приз зрительских симпатий.Второе место заняла команда "Сборная юрфака", Владимирского филиала РАНХиГС, а третье - "Дорогой дневник" Муромского педагогического колледжа.Организаторы отмечают, что впервые за три сезона игр, студенты средних учебных заведений одержали верх над университетскими командами.Владимир Куимов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- КВН - это всегда молодость, творчество, хорошие шутки. Самое главное это то, что объединяет ребят. И сегодня. мы на сцене увидели интересные творческие команды. И конечно, в первую очередь, хочется поздравить победителей.Маргарита Черепович, капитан команды "Могучая кучка":- Для нас важен опыт, ценный опыт, который мы здесь сегодня получили, съездив на школу КВН. И мы поняли, как это здорово - смеяться и придумывать что-то новое и что-то интересное всем вместе.