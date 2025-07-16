Гидротехническое сооружение на Каменке в Суздале сейчас капитально ремонтируют. Работы проводят на нижней плотине №2, которая находится в районе пересечения набережной Шевченко и переулка

Гидротехническое сооружение на Каменке в Суздале сейчас капитально ремонтируют. Работы проводят на нижней плотине №2, которая находится в районе пересечения набережной Шевченко и переулка Шевченко. Об ходе ремонта рассказали в пресс-службах Росводресурсов и правительства области. Сооружению уже более 50 лет (его возвели в 1974 году), оно находится в аварийном состоянии. Обследования показали, что железобетонных