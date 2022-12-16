Во Владимирской области за долги по ЖКХ арестованы 4 автомобиля. 16 декабря сотрудники ГИБДД ОМВД...

Во Владимирской области за долги по ЖКХ арестованы 4 автомобиля.16 декабря сотрудники ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району, ОСП Петушинского района и ООО «ЕРИЦ Владимирской области» провели совместное мероприятие по обнаружению должников по исполнительным производствам.При этом использовался программный комплекс «Дорожный пристав», благодаря которому в транспортном потоке по автомобильным номерам распознаются должники по налогам, штрафам и жилищно-коммунальным платежам.Были остановлены 9 собственников транспортных средств, у которых имеется задолженность, в том числе, перед бюджетом РФ в рамках налогового законодательства и за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями Владимирской области.Им были вручены постановления о возбуждении исполнительного производства и, в зависимости от размера задолженности, осуществлялись исполнительные действия. В том числе был произведён арест четырёх автомобилей, сообщила пресс-служба АВО.Фото пресс-служба АВО.