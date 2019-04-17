Скандальный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в ЖЖ после слухов о том, что певица и рэпер возобновили отношения. Хотя сама Кети Топурия упорно отрицает эту информацию.

Скандальный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в "ЖЖ" после слухово том, что певица и рэпер возобновили отношения. Хотя сама Кети Топурия упорно отрицаетэту информацию.Лена Миро недоумевает, почему Кети Топурия пошла на этот шаг. Ведь онасчитает музыканта непорядочным человеком.По мнению блогера, ни одна нормальная женщина не ляжет с Гуфом в постель,пишет Миро прошлась по избранницам рэпера, не стесняясь ввыражениях. "Гуф – наркоман. Рассадник инфекций. Его любовницуиз Перми изнасиловали в ночном клубе, или она там сама кому-то дала… А бывшаясожительница Гуфа? Эта, как ее, Айза. Пустить мужика в постель,побывавшего в выгребной яме? Да это себя не уважать, простите", —выразила свою позицию Лена Миро.По словамблогера, абсолютно нормально, когда человеком в подростковом возрасте руководитосновной инстинкт или гормоны, однако Кети Топурии уже 32 года. Миро уверена,что уж лучше вообще жить без секса, чем лечь в постель с Гуфом."Этокак же себя нужно не уважать, не ценить, чтобы тебя испачкалигрязью", – написала Миро. В завершении своего поста она задалась вопросом овменяемости , если связь с рэпером до сих пор имеет место.Напомним, в 2017 году солистка группы A'Studio пересталаскрывать свой роман с Гуфом. Пара долго опровергала свои отношения, ведь певицавсе еще была замужем. Но вскоре и музыкант заявили, что они большене пара. Они разошлись из-за романа рэпера с 18-летней девушкой изЕкатеринбурга.