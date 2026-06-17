Солнечное, весёлое, а главное – безопасное. Именно таким должно быть лето у всех детей и взрослых. Для этого нужно знать и соблюдать правила. Особенно на улицах и дорогах. Музыкальный театр

Солнечное, весёлое, а главное – безопасное. Именно таким должно быть лето у всех детей и взрослых. Для этого нужно знать и соблюдать правила. Особенно на улицах и дорогах. Музыкальный театр Областной филармонии посвятил этой теме целый спектакль. Называется он «Три цвета лета», как отсылка к основным сигналам светофора. Елена Попова, директор Музыкального театра областной филармонии