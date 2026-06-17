Во Владимирской области перед судом предстанут участники организованной группы. Их обвиняют в производстве и продаже поддельного моторного масла известных брендов. Среди фигурантов —

Во Владимирской области перед судом предстанут участники организованной группы. Их обвиняют в производстве и продаже поддельного моторного масла известных брендов. Среди фигурантов — жители разных регионов России в возрасте от 34 до 53 лет, а также граждане одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, подпольный бизнес работал больше четырех лет — с декабря 2021