В православном церковном календаре в этот день христиане вспоминают и молятся за мученицу Евдокию,...

В православном церковном календаре в этот день христиане вспоминают и молятся за мученицу Евдокию, а также за семь Эфесских отроков. Святая Евдокия жила в IV веке в Риме. Она росла в христианской семье, ее воспитывали по всем канонам православной семьи. Преподобная проповедовала веру всем нехристианам, за что во времена гонений персидским царем Сапором была обезглавлена.А в народной традиции этот день носил название Авдотьи-Сеногнойки или Авдотьи-Огуречницы. В этот период принято собирать высаженные овощи и фрукты. Также к этому времени поспевали сочные ягоды, поэтому все детишки с раннего утра брали корзиночки и бежали собирать, как можно больше, сладкого урожая. С этой ягоды готовили компоты, варенья и прочие заготовки на зиму. Собранные в этот день огурцы не просто полезные, но и самые вкусные. Считалось, что несобранный урожай начинал на следующий день портиться, плоды становились горькими и непригодными к употреблению. Как правило, в этот праздник шли дожди, поэтому, сено убиралось в помещение, чтобы оно не намокало.К вечеру девушки ходили в лес за зверобоем. Сорванная трава считалась лечебной, поэтому ее раскладывали по уголкам дома, чтобы сохранить здоровье домочадцев, принести в семью благо и уберечь от недоброжелателей, а также сохранить хорошие отношения со своим любимым.Народные приметы 17 августа· Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.· Какова Авдотья, таков ноябрь. День погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.· Овцы и козы поворачиваются спиной к ветру – к ненастью.· Скот вынюхивает воздух или лижет передние ноги – к дождю.· Ястреб–тетеревятник громко кричит в полете – к ясной погоде.· Грачи днем пасутся на жнивье, а вечерами тянутся на юг – к хорошей погоде.· Стрекозы летают плавно, высоко над кустами, время от времени останавливаясь на месте, – к вёдру.· Жаркий день – к хорошему сенокосу.· Дождь – к неудачному сенокосу.· Много малины – к хорошему урожаю зерновых.· Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).· Много росы – к неурожаю льна.· Парной туман над лесом – пошли опять грибы.· Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.· Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.· Запрещалось в этот день одалживать деньги или брать в долг – к бедности.· Неблагоприятный день для торговли – прибыли мало.· Старинное обрядовое блюдо этого дня – пышный и сладкий пирог с малиной.· Пришла Авдотья – убирай чеснок и лук, срывай огурцы.Что нельзя делать в день Авдотьи Малиновки, приметы и запреты- По народным приметам, 17 августа, в день Авдотьи Малиновки, женщинам нельзя работать в полях. В этот день на поле должны трудиться только мужчины, а прекрасный пол вместе с детками может пойти в лес и насобирать целебных ягод малины.— Запрещено 17 августа давать в долг – по примете, денег потом вовсе не станет.— В день Авдотьи Малиновки нельзя перечить людям пожилого возраста – в старости спорщика уважать не будут. Сегодня нужно проявить корректность в общении со стариками, ничего им не доказывая и не переча, уходя от спора всеми способами.— Нельзя 17 августа незамужним девушкам ходить на свидания – могут обмануть. В этот день лучше посидеть дома, помогая по хозяйству или в огороде. Тогда очень скоро в жизни появится добропорядочный парень, который и станет верной и любящей второй половинкой.— По приметам, не следует в день Авдотьи Малиновки отдавать, дарить или продавать свои комнатные цветы, особенно если они цветут. Вместе с растениями можно передать и свою любовь.