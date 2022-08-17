По итогам первого полугодия жители Владимирской области разместили в ВТБ 31,5 млрд рублей. Объем депозитов физлиц с января по июнь 2022 года составил 27,8 млрд рублей. По сравнению с началом года ..

По итогам первого полугодия жители Владимирской области разместили в ВТБ 31,5 млрд рублей. Объем депозитов физлиц с января по июнь 2022 года составил 27,8 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 10%. Также 3,8 млрд рублей владимирцы хранят в инвестиционных продуктах банка.Продолжающийся процесс снижения ключевой ставки, выстроенный ЦБ для оздоровления экономики, влечет за собой и снижение доходности вкладов и накопительных счетов. Однако ВТБ отметил сохранение постоянного спроса жителей Владимирской области на классические сберегательные инструменты.«Основной рост спроса жителей региона на сберегательные продукты был связан с резким повышением ключевой ставки со стороны ЦБ в первом квартале и последовавшим за ним увеличением доходности вкладов и счетов. Со смягчением кредитно-денежной политики и снижением ставок в банках интерес к таким продуктам немного ослаб и стабилизировался. Однако возможности сбережения средств продолжают оставаться привлекательными для клиентов – в основном, акцент сейчас делается на более длительные, полугодовые и годовые, депозиты в национальной валюте», – отметил Игорь Серков, управляющий ВТБ во Владимирской области.В первом полугодии 2022 года розничные клиенты открыли в ВТБ 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – в три раза больше, чем год назад. Всего с начала года жители страны разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. Общий портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей, а количество вкладчиков увеличилось на 17%.