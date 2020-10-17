Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Ранее мы сообщали, что 16 октября около 19:30 в центре Владимира у дома №1 на улице Девическая произошло дорожно-транспортное происшествие.«По предварительной информации, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi», совершил - девушку 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - сообщили «Аргументам и фактам» в пресс-службе УМВД региона.В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.