Ребята и взрослые объединились, чтобы оказать помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Они организовали масштабный сбор гуманитарного груза. Об этом поделились в пресс-службе Народного

Ребята и взрослые объединились, чтобы оказать помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Они организовали масштабный сбор гуманитарного груза. Об этом поделились в пресс-службе Народного фронта. Из пресс-релиза Народного фронта Каждый внёс свой вклад: кто-то приносил предметы первой необходимости, кто-то — подушки и одеяла для госпиталя, а некоторые ребята даже направили свои личные сбережения на закупку