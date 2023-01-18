За 2022 год в регионе 33 родились 8 856 малышей (только во Владимире - 3 666 детей). За тот же...

За 2022 год в регионе 33 родились 8 856 малышей (только во Владимире - 3 666 детей).За тот же период зарегистрировано 22 543 смерти, сообщила пресс-служба министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.Во Владимире за год произошло 5 317 смертей. В Муроме 2 305, в Коврове - 2 298.О том, что во Владимирской области жители умирают чаще, чем рождаются, и реже вступают в брак мы сообщали в декабре. А в минувшем году владимирцы назвали своих новорожденных Оливером, Каем, Соломоном и Ричардом.Фото https://www.pxfuel.com/