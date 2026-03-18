На федеральных трассах, проходящих во Владимирской области, ведется ямочный ремонт и устранение дефектов после выхода из зимнего сезона. Трассы М-7 и Р-132 этой зимой серьёзно потрепали нервы

На федеральных трассах, проходящих во Владимирской области, ведется ямочный ремонт и устранение дефектов после выхода из зимнего сезона. Трассы М-7 и Р-132 этой зимой серьёзно потрепали нервы автомобилистов. Заснеженные, разбитые дороги, колеи и застревающие фуры — ситуация активно обсуждалась в соцсетях на протяжении всего сезона и уже стала поводом для многочисленных шуток. После череды проверок