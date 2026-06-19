Накануне профессионального праздника медиков вице-спикер Заксобрания Дмитрий Рожков посетил старейшую городскую клинику, чья история насчитывает более ста лет.

Совместно с главным врачом Абакаром Абдуллаевым парламентарий проинспектировал ход модернизации в корпусе «Красного креста». В стенах медучреждения уже заработала новая операционная, оборудованная ангиографической системой экспертного класса. Аппарат дает хирургам возможность наблюдать за состоянием сосудов пациента в режиме онлайн, что незаменимо при неотложных вмешательствах.В перспективе до 2028 года здесь планируют запустить полноценное экстренное приемное отделение современного образца. Преобразования ведутся в рамках федеральной программы «Продолжительная и активная жизнь».Рожков лично оценил качество ремонта в обновленных палатах, уделив внимание отделочным материалам и техническому наполнению. По мнению законодателя, плоды этих перемен в первую очередь ощутят сами пациенты — условия станут заметно лучше, а персоналу будет легче справляться с интенсивными нагрузками.