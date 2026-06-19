Выигранные гранты помогут учебным заведениям обновить технику, провести ремонт и улучшить учебный процесс.

Региональное министерство образования подвело итоги ежегодного конкурса среди муниципальных учебных заведений, успешно внедряющих передовые учебные программы. Жюри высоко оценило качество подготовки документов и эффективную работу управленческих команд.В числе лучших городских школ оказались образовательный центр №8 Владимира, гимназия №17 Петушков, муромский лицей №1, собинская школа №1 и судогодская школа №2. Среди сельских учреждений победу празднуют Якиманско-Слободская школа, Сновицкая школа, а также школы во Второве, Великодворье и Красном Эхе.Каждый победитель получит из бюджета области грант в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку лабораторного оборудования, обновление компьютерных программ, ремонт и повышение квалификации учителей.