На соревнованиях в Чебоксарах спортсменка метнула диск на 57,94 метра.

Атлеты из Владимирской области продолжают радовать болельщиков триумфальными результатами на престижных турнирах. На стартах в Чебоксарах, где в данный момент разыгрывается Кубок страны по легкой атлетике, высшую награду в состязаниях по метанию диска получила Елена Панова.Спортсменка продемонстрировала отличную форму, показав итоговый результат 57 метров 94 сантиметра. Своим достижением Елена вновь подтвердила славу регионального центра как сильной школы для подготовки мастеров самого высокого класса.Мэр Владимирской области поздравил победительницу и ее наставников с этим значимым успехом на крупной российской арене и пожелал не останавливаться на достигнутом и продолжать восхождение к новым спортивным вершинам и рекордам.